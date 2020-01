„Unglaubliche Verschwendung von Steuergeldern“

Die Kosten für die Busdienste der SASA seien einfach realitätsfern, meint Gatterer im Interview mit STOL. „Wenn man sich die italienische Gesetzgebung ansieht, spricht jene ganz klar von einem optimalen Einsatz von Mitteln. Hier sind wir meilenweit davon entfernt. “





Der Vertrag mit der SASA sieht nämlich vor, dass diese auf die nächsten 10 Jahre gerechnet im Mittelwert etwa 3,82 pro gefahrenen Buskilometer erhält. „Die SAD könnte die selben Dienste aber wesentlich günstiger übernehmen“, so Gatterer.Die private SAD hat in einem Schreiben vom 13. Februar 2019 dem Land angeboten, dieselben Dienste zu einem Gesamtpreis von 2,82 Euro pro Buskilometer zu übernehmen.Wie Gatterer in seiner Kosten-Nutzen-Rechnung aufzeigt, ergibt dies bei derzeitigen 8,2 Millionen Buskilometer pro Jahr eine Differenz von 8,5 Millionen Euro pro Jahr und somit 85 Millionen Mehrkosten für den Steuerzahler in 10 Jahren zwischen dem Angebot der privaten SAD und dem neuen Inhouse-Vertrag mit der SASA.Gatterer schätzt seine Chancen vor dem Verwaltungsgericht als eher schlecht ein, er will aber vor weitere Instanzen ziehen.

