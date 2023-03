Unternehmertum und Nachhaltigkeit: Jugendliche erkunden die Arbeitswelt

„Haben Kreativität bewiesen“

Dieses Schuljahr haben die Maturaklassen der WFO Innichen und der Fachoberschule Tourismus Bozen aktiv mit Südtiroler Unternehmen zusammengearbeitet und dabei erkundet, wie Nachhaltigkeit in der Praxis umgesetzt wird und was Selbständigkeit ausmacht.Auftakt der Projekte war ein Workshop des WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen. Dabei wurden Begriffe wie Innovation und Nachhaltigkeit erklärt sowie die aktuelle Situation in der Südtiroler Wirtschaft mit den drei Klassen diskutiert. Zusätzlich lernten sie vor Ort die Dienstleistungen der Handelskammer Bozen kennen.Höhepunkte der Projekte waren für die Schüler jedoch der direkte Kontakt mit den Unternehmen. Sie besuchten das Vitalpina Hotel Pfösl in Deutschnofen und das Technologieunternehmen Intercable Automotive Solutions GmbH, Anbieter von Hochvolt-Stromschienen und Verbindungstechniken in Bruneck. Dabei lag der Fokus auf den Initiativen, Herausforderungen und Zukunftsplänen der Unternehmen sowie dem Thema Nachhaltigkeit. Zum Abschluss gaben die Betriebe den Schülern eine praxisnahe Aufgabenstellung mit.In Bozen berichteten Michael Plattner von „Insere Bar“ und „Disco Okay“ sowie Matthias Lanz vom „Restaurant 37 – alpine eating“ den Jugendlichen von ihren Karrierewegen. Außerdem erzählten die beiden Unternehmer, was sie an der Selbständigkeit begeistert, welche Herausforderungen mit der Nachhaltigkeit in Verbindung stehen und welche Tipps sie jungen Berufseinsteigern mitgeben möchten. Die Zusammenarbeit mit den Gastwirten kam dank der Unterstützung des Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) zustande.„Die Jugendlichen konnten nicht nur etwas über die Chancen und Herausforderungen der Selbständigkeit lernen, sondern haben bei den Projektarbeiten auch selbstständiges Arbeiten und Kreativität bewiesen“, freut sich WIFO-Direktor Georg Lun.Das nachhaltige, unternehmerische Denken ist eine der Schlüsselkompetenzen, welche das WIFO seit mehreren Jahren im Rahmen der Initiative Schule-Wirtschaft bei den Südtiroler Oberschülern fördert und stärkt.