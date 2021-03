Urlaub: Jetzt buchen? Südtiroler Expertin klärt auf

Wer derzeit eine Reise bucht, fragt sich: Klappt auch alles? Vielleicht ist der Corona-Test vor der Abreise positiv. Oder das Reiseziel wird wieder zum Risikogebiet. Vielleicht steckt man sich auch unterwegs an und muss am Urlaubsort in Quarantäne anstatt am Strand kühle Getränke zu schlürfen. Wie Sie Ihren Urlaub auch sicher genießen können – ein Überblick. Von Katrin Niedermair