Pinzger: „Winterurlaub so gut gebucht wie vor Corona“

Prognosen sind schwierig

Die ersten Weihnachtsferien ohne Einschränkungen nach Corona lassen die mageren Jahre der Pandemie fast wieder vergessen: Südtirol ist in den Weihnachtsferien beinahe ausgebucht.„Zu Silvester waren die Ortschaften in den größten Skigebieten beinahe ausgebucht, während es zu Weihnachten nur wenig freie Zimmer gab“, sagt der Präsident des HGV, Manfred Pinzger zu Ansa.Die Dolomiten seien vor allem bei den Italienern ein beliebtes Urlaubsziel, während die Schweizer lieber im Vinschgau und nahe Meran ihren Winterurlaub verbringen würden, so der langjährige HGV-Präsident und Meraner Hotelier Walter Meister gegenüber Ansa.Im Skigebiet der Ortler Skiarena, wie zum Beispiel in Schnals oder Meran 2000 seien die Hoteliers und die Liftbetreiber mit den Buchungen zufrieden. Es gäbe viel mehr Touristen als im Vorjahr, fast so viele wie vor Corona, im Jahr 2019.Auch im Trentino ist man mit der Buchungslage zufrieden. „Nach dem 8. Jänner werden die Buchungen zurückgehen. Wir hoffen danach auf Touristen aus Osteuropa. Es ist aber schwer, Prognosen zu machen, da Urlauber immer öfters last minute buchen“, sagt der Präsident der Hoteliers und Gastgewerbe, Gianni Battaiola.„Das Interesse für touristische Gebiete in den Alpen bleibt sehr hoch“, sagt der Präsident von Confcommercio Trentino, Giovanni Bort. Der Tourismus kurble auch andere Sektoren an, wie Restaurants und Geschäfte.