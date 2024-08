VOG Products erzielt erneut Rekordumsatz

Erfolgreiche Entwicklung in allen Segmenten

Parallel zum erfreulichen Umsatzwachstum erhöhte sich das Auszahlungsvolumen an die Mitglieder (die Erzeugerorganisationen VOG und VIP sowie 17 Südtiroler Obstgenossenschaften) von 48,6 Millionen auf 63,5 Millionen Euro wie die Genossenschaft mitteilt.Die Auszahlungspreise variieren zwischen 20,5 Cent je Kilogramm für Saftäpfel gemischter Sorten und 58 Cent das Kilo für Bio-Schäläpfel.VOG Products mit Sitz in Leifers verarbeitet jährlich zwischen 300.000 und 400.000 Tonnen Obst – das entspricht in etwa jedem fünften Südtiroler Apfel – zu Apfelsaft (Konzentrat und Direktsaft), Pürees und Fertigprodukten. Damit beliefert das Unternehmen die internationale Lebensmittel- und Getränkeindustrie in rund 50 Ländern der Welt; die Exportquote liegt bei ca. 90 Prozent.Trotz einer geringerer Rohwaren-Anlieferungen gegenüber dem Vorjahr, einschließlich eines Rückgangs bei Bio-Äpfeln, konnte VOG Products im vergangenen Jahr in allen Geschäfts-Bereichen den Umsatz steigern. Was die Produkte für Geschäftskunden angeht, entwickelten sich die Kategorien Konzentrat und Direktsaft besonders positiv, sowie Tiefkühlware und Apfelpüree, wie VOG Products mitteilt.Auch im Konsumgütersegment konnte das Unternehmen neue Kunden gewinnen und in neue Märkte expandieren. Fertigprodukte („Leni’s“) und Apfel-Cider („Alpl“) stießen demnach auf gute Resonanz.Im vergangenen Geschäftsjahr investierte VOG Products maßgeblich in die Erneuerung der Fotovoltaikanlage, die nun eine Gesamt-Spitzenleistung von 1740 Kilowatt-Peak (kWp) aufweist.Am 24. Oktober wird der Bilanzentwurf der Vollversammlung zur Abstimmung vorgelegt.