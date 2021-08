VOG Products: „Trotz Corona-Pandemie auf Kurs“

VOG Products hat demnach im vergangenen Geschäftsjahr (01.07.2020 bis 30.06.2021) einen Umsatz von 102,5 Millionen Euro erzielt, wobei die gelieferten Mengen an Rohware niedriger waren als im Jahr zuvor.Neben den europäischen Märkten haben sich auch neue Geschäftschancen in exotischen Märkten (Asien, Australien) eröffnet.Die Exportquote beträgt rund 90 Prozent. Die schwierige Situation in der Gastronomie führte coronabedingt zu Einbußen, die jedoch mit anderen Geschäftsfeldern, neuen Kunden und neuen Märkten kompensiert werden konnten.Das positive Ergebnis führte zu einem attraktiven Auszahlungspreis an die Mitgliedsgenossenschaften: Er variiert von 0,13 Euro/kg für Saftäpfel gemischte Sorten bis zu 0,42 Euro/kg für Golden Musware Äpfel Bio Babyfood bzw. 0,44 Euro/kg für Schäläpfel Bio. Insgesamt werden für das abgelaufene Geschäftsjahr rund 40 Millionen Euro an die Mitgliedsgenossenschaften ausgezahlt.Neben dem weiteren Ausbau des Geschäfts mit den B2B-Kunden (business to business) setzt die Erzeugerorganisation (Eigentümer sind 18 Südtiroler Obstgenossenschaften und 4 Erzeugerorganisationen aus Südtirol und dem Trentino) strategisch auf eine weitere Schiene: Künftig rückt der Endkunde (business to consumer/B2C) immer stärker in den Fokus.Darum wurde in den letzten Monaten die Produktpalette erweitert: Neben Apfelsaft produziert VOG Products auch Apfelpüree und Apfelessig.Die wichtigsten Investitionen des abgelaufenen Geschäftsjahres betrafen eine neue Annahmestation und eine Bandpresse für die Produktion von hochwertigem naturtrüben Premium-Apfelsaft.„Unser Ziel ist es, die Wertschöpfung für unsere rund 9800 Produzenten bzw. die bäuerlichen Familienbetriebe in Südtirol und im Trentino weiter zu steigern“, sagte VOG Products-Obmann Johannes Runggaldier.„Das erreichen wir, indem wir den Apfel zu hochwertigen Produkten veredeln. Mit jedem Verarbeitungsschritt, den wir selbst machen, erzeugen wir einen Mehrwert. So haben wir uns vom Konzentrat- zum Safthersteller und weiter zum Püree-Hersteller entwickelt bzw. von einem Verwertungsbetrieb zu einem Veredelungsbetrieb. In unserer Anfangsphase hatten wir vier handgezählte Kunden – heute sind es über 500 auf der ganzen Welt. Jeder fünfte Apfel, der im Einzugsgebiet geerntet wird, wird von VOG Products veredelt – und wir gehen davon aus, dass unsere Verarbeitungsmengen in Zukunft weiter steigen werden.“Auch im B2B-Bereich will das Unternehmen weiterwachsen, und zwar durch Spezialisierung. „Wir werden weitere Spezialprodukte und Lösungen für die Lebensmittel-Industrie anbieten“, sagte Direktor Christoph Tappeiner. „Dabei spielen die Herkunft und die Wurzeln unserer Produkte eine große Rolle. Im stark landwirtschaftlich geprägten Hintergrund unseres Territoriums und unserer Eigentümer besteht das wahre Qualitätsmerkmal unserer Produkte.“VOG Products ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management höhere Obstmengen als im vergangenen Jahr. Die strategische Ausrichtung liegt auf der weiteren Steigerung der Veredelung und darin, Akzente in der Nachhaltigkeit zu setzen.Der Verwaltungsrat hat den Bilanzentwurf am 26. August beschlossen – am 28. Oktober wird er der Vollversammlung zur Abstimmung unterbreitet.VOG Products mit Sitz in Leifers steht im Besitz von 18 Südtiroler Obstgenossenschaften und 4 Erzeugerorganisationen aus Südtirol und dem Trentino. Das Unternehmen verarbeitet jährlich rund 300.000Tonnen Obst aus integriertem und biologischem Anbau zu Apfelsaft (Konzentrat und Direktsaft), Pürees und Fertigprodukten. VOG Products hat eine Exportquote von ca. 90 Prozent und exportiert in rund 50 Länderweltweit.

