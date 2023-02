Volksbank erwirtschaftet Rekordergebnis

„Alle wesentlichen Geschäftsbereiche hervorragend entwickelt“

„Ein Rekordergebnis“

Vor 3 Jahren ist – nach dem Riesenverlust von 2019 – die neue Führungsmannschaft der Volksbank angetreten, um das Geldhaus nachhaltiger zu machen, nachhaltiger im Hinblick auf die Erträge als auch auf das Geschäftsmodell, wie es damals hieß.Heute sieht sich die Bank gut im Rennen: „Der Reingewinn ist 2022 von 70,1 Millionen Euro auf 75,5 Millionen Euro geklettert“, berichtete gestern Präsident Lukas Ladurner bei der Vorstellung der Bilanzergebnisse.Wie Ladurner weiter betonte, hätten sich 2022 alle wesentlichen Geschäftsbereiche „hervorragend“ entwickelt – und zwar im Gegensatz zum Rekordjahr 2021 dieses Mal ohne außerordentliche Effekte.Zur guten Entwicklung wesentlich beigetragen hat in Folge der Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank die Steigerung der Erträge aus Zinsgeschäften, die um 19 Prozent auf 210 Millionen Euro zulegten.Aber auch die Nettokommissionen fielen insbesondere vorangetrieben durch neue digitale Dienste rund 7 Prozent höher aus und beliefen sich auf über 100 Millionen Euro, wie Finanzdirektor Georg Mair am Tinkhof ausführte.Generaldirektor Alberto Naef unterstrich: „Es ist ein Rekordergebnis, was das Zins-Dienstleistungsergebnis, die Nettokommissionen, die erstmalig die 100 Millionen Euro überschritten haben, den Gewinn vor Steuern, der ebenfalls zum ersten Mal über 100 Millionen Euro erreicht, und den Nettogewinn betrifft.“