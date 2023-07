Vor Hauptreisezeit: Benzin wieder über 2 Euro

Selbsttanken zahlt sich aus

Ölpreis über 80 US-Dollar

Zuletzt hat sich die Lage bei den Treibstoffpreisen etwas entspannt, doch nun, pünktlich vor der wichtigsten Reisezeit des Jahres im August, zeigt die Kurve wieder nach oben. Aktuell kostet ein Liter Benzin in Selbstbedienung im Schnitt 1,868 Euro, wobei die Preise je nach Anbieter zwischen 1,858 und 1,880 schwanken.Wer nicht selbst tanken möchte, muss seit dieser Woche wieder durchschnittlich über 2 Euro berappen – die Spanne reicht von 1,909 bis 2,065 Euro je Liter. Das geht aus einer Erhebung von „Quotidiano Energia“ hervor auf Basis der Daten, die die Tankstellenbetreiber dem Wirtschaftsministerium übermitteln.Für Diesel werden im Self-Service-Betrieb Literpreise von 1,717 Euro aufgerufen (von 1,703 bis 1,729 Euro). Wer lieber bedient werden will, zahlt im Schnitt 1,855 Euro; die Preise bewegen sich je nach Anbieter zwischen 1,757 und 1,915 Euro. Flüssiggas kostet aktuell zwischen 0,713 und 0,734 Euro, Erdgas zwischen 1,403 und 1,480 Euro.Neben dem Faktor Hauptreisezeit, der fast jedes Jahr für höhere Preise an den Zapfsäulen sorgt, spielen natürlich auch die Rohölpreise eine maßgebliche Rolle. Der hierzulande wichtigste Referenzwert, der Preis für Öl der Nordseesorte Brent, ist seit Juni von 71 US-Dollar auf aktuell wieder über 80 Dollar angestiegen. Vom Niveau des Vorjahres, als der Preis teilweise bei über 100 US-Dollar lag, sind wir allerdings noch weit entfernt. Eine baldige Rückkehr aus derlei schwindelerregende Höhen scheint aus heutiger Sicht als sehr unwahrscheinlich. Das lässt hoffen, dass Preisexplosionen bei den Treibstoffen in den nächsten Wochen ausbleiben werden.