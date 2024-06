Walter Pöhl ist neuer lvh-Direktor

„Effiziente und konstruktive Zusammenarbeit“

Kontinuität gewährleistet

Der 54-jährige Bozner Walter Pöhl tritt die Nachfolge von Thomas Pardeller an, der nach 32 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand geht. Pöhl, bisheriger Vizedirektor des lvh, bringt umfassende Erfahrung und tiefgehendes Wissen über die Anliegen des Südtiroler Handwerks mit. In seiner neuen Rolle plant er, auf Bewährtes aufzubauen und gleichzeitig Innovationen sowie neue Technologien im Handwerkssektor voranzutreiben. „Es ist mir ein großes Anliegen, die Interessen unserer Mitglieder bestmöglich zu vertreten und gleichzeitig den Fortschritt und die Modernisierung des Handwerks voranzutreiben. Gerade die Themen der Nachhaltigkeit und Digitalisierung sollten nicht als Gefahr, sondern als Chancen wahrgenommen werden“, erklärte der frischgebackene lvh-Direktor.Unterstützt wird Pöhl von seinem Vizedirektor Thomas Hager. Gemeinsam mit dem Präsidium, dem Vorstand und den zahlreichen Funktionärinnen und Funktionären des Verbandes streben sie danach, optimale Rahmenbedingungen für das Handwerk zu schaffen und als verlässlicher Partner der Politik zu agieren. Dabei geht es vor allem darum, konkrete Lösungsvorschläge für verschiedene Themenbereiche zu erarbeiten und umzusetzen. „Effiziente und konstruktive Zusammenarbeit ist die Voraussetzung für ein gut funktionierendes Unternehmen. Der lvh hat sehr viele kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen wir die genannten Zukunftsziele sicher erreichen können. Ich möchte mich auch bei Thomas Pardeller bedanken. Gemeinsam haben wir zahlreiche und wertvolle Themen und Projekte auf den Weg gebracht“, unterstreicht der neue Direktor.Das lvh-Präsidium ist sich einig: Die Ernennung von Walter Pöhl markiert einen wichtigen Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des lvh. Mit einem starken Team und einer klaren Vision setzt der Verband auf eine zukunftsorientierte Ausrichtung, die auf die bisherige Arbeit aufbaut und sowohl Tradition als auch Innovation in den Mittelpunkt stellt.