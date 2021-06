Wann hat Südtirols Wirtschaft die Krise überwunden?

Südtirols Wirtschaft sei relativ krisenfest, wie man in der Pandemie gesehen hat. Das sagt der Volkswirtschaftler Gottfried Tappeiner. Nichtsdestotrotz gelte es Lehren aus dieser Krise zu ziehen, nicht nur in Südtirol, auch auf europäischer Ebene. Und: Das Wirtschaftssystem wird sich ändern müssen, so Tappeiner. Grund dafür seien aber nicht die Folgen der Pandemie. Ein Gespräch über Exit-Strategien, einen Stresstest, Speckpölsterchen und eine enger zusammengerückte Europäische Union.