Was machen mit ungeliebten Geschenken? Die Italiener recyceln sie

Recycling gibt es in verschiedenen Formen und auf unterschiedliche Weise: 5 von 10 Italienern werden die Geschenke, die sie in der Weihnachtszeit erhalten haben oder die sie schon länger aufbewahren, wiederverwerten, um sie zu gegebener Zeit zu verwenden (53 Prozent Frauen und 47 Prozent Männer). Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.3 von 10 verkaufen ihre Geschenke über Online-Plattformen weiter (60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen). 2 von 10 tauschen die in den Geschäften erhaltenen Geschenke gegen Gutscheine ein (55 Prozent Frauen, 45 Prozent Männer).Bei den wiederverwerteten Geschenken stehen laut Concooperative Lebensmittel mit 45 Prozent an erster Stelle (Weine, Schaumweine, Wurstwaren, Käse, Prosecco, Grappa, Magenbitter, Panettone, Pandoro, Schokolade, Nougat, Honig, Marmelade, regionale Süßigkeiten und andere Lebensmittel und Weinprodukte). Es folgen mit 29 Prozent Schals, Handschuhe, Mützen, Socken, persönliche Produkte wie Kosmetika und Cremes. Bei 15 Prozent handelt es sich um Bücher, Schreibwaren und Lederwaren, 11 Prozent sind Spielwaren.