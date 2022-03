Wein als Erlebnis: „Die Gäste wollen etwas Neues“ Wein als Erlebnis: „Die Gäste wollen etwas Neues“

In den Augen vieler ist Südtirol bereits das Weinland schlechthin. Doch Wein kann mehr sein als eine Verkostung gekoppelt mit einer Führung durch die Kellergewölbe. „Wein ist extrovertiert, er will erlebt werden“, weiß Matthias Oertel, Hospitality Manager der Wein-Farm „Tenuta del Fontino“ in der Toskana. Wie das geht, erzählt er im Interview.