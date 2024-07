Computer-Probleme sorgen weltweit für Chaos

Probleme an deutschen Flughäfen

Die britische BBC weist darauf hin, dass auf dem Flughafen von Sydney ein Flugverbot verhängt wurde. In den USA stoppte die Luftfahrtaufsicht FAA Flüge von Airlines wie United, American und Delta. Der europäische Billigflieger Ryanair sprach ebenfalls von Problemen.In Deutschland mussten unter anderem die Flughäfen Berlin und Hamburg zu Ferienbeginn zeitweise den Betrieb einstellen. Auch in anderen Ländern wurde laut Medienberichten neben dem Luftverkehr auch der Betrieb von Banken und Krankenhäusern gestört. Auch die Börse in London kämpft mit IT-Problemen.Medienberichten zufolge wurde als Auslöser ein Fehler in einem Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike vermutet. Der Fehler bei Crowdstrike habe wiederum Softwares von Microsoft gestört, berichteten Medien wie der Finanzdienst Bloomberg.