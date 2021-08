Wie groß ist die Gefahr, dass Südtirol wieder Risikogebiet wird?

In Italien ist Südtirol trotz steigender Infektionszahlen noch weit weg von der Einstufung in eine gelbe Zone. Auch Brüssel stuft Südtirol noch grün ein – also als Niedrigrisiko-Gebiet. Was aber ist mit Deutschland, könnte das Robert-Koch-Institut Südtirol demnächst als Risikogebiet einstufen? + Von Arnold Sorg