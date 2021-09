„Wir haben nur 2 Möglichkeiten“

Die italienische Regierung in Rom erwägt, die Green-Pass-Pflicht auf alle Beschäftigten im öffentlichen und im privaten Sektor auszudehnen. Will heißen: Ohne Grünen Pass soll man künftig nicht mehr arbeiten dürfen. Was sagt die Südtiroler Politik, die Wirtschaft und was sagen die Gewerkschaften zu diesem Vorhaben? + Von Arnold Sorg