Wirtschaftspreis 2023 vergeben

Im festlichen Rahmen des Merkantilgebäudes überreichten der Präsident der Handelskammer Michl Ebner sowie Regierungskommissär Vito Cusumano Goldmedaillen und Diplome an insgesamt 13 traditionsreiche Südtiroler Unternehmen und 46 langjährige Mitarbeiter. Die ausgezeichneten Betriebe weisen zwischen 50 und 598 Jahre Tätigkeit auf, während die Mitarbeiter zwischen 36 und 52 Jahre im selben Betrieb arbeiten.Der älteste ausgezeichnete Betrieb war in diesem Jahr der Mair am Graben Hof in Terenten, der mit 598 Jahren auf ein besonders langes Bestehen zurückblicken kann. Zu den Betrieben mit einer langjährigen Tradition gehörten unter anderem auch der Sanitärtechnikbetrieb Innerhofer AG aus St. Lorenzen mit 125 Jahren, der Getränkemarkt Nägele K. & A. GmbH aus Algund mit 118 Jahren und der Juwelier Plunger KG aus Lana mit 104 Jahren.Neben den 13 Unternehmen wurden 46 Mitarbeiter geehrt, die zwischen 36 und 52 Jahre im selben Betrieb gearbeitet haben. Der Erfolg eines jeden Unternehmens und der gesamten Wirtschaft beruht auf dem täglichen Einsatz jedes einzelnen Mitarbeiters bzw. jeder einzelnen Mitarbeiterin. Besondere Anerkennung erhielt in diesem Jahr Silvia Dall’Aglio aus Bozen für ihre 52 Jahre lange Beschäftigung bei der Apotheke Schwarzer Adler KG in Bozen.„Die Unternehmenskultur in Südtirol ist stark von Tradition und Beständigkeit geprägt, die ausgezeichneten Betriebe bilden mit ihrem langjährigen Bestehen eine tragende Säule der Südtiroler Wirtschaft. Dafür haben sie sich besondere Anerkennung verdient. Zudem haben wir 46 langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet, die sich durch ihre Leistung und ihre Loyalität zu ihrem Arbeitgeber hervorheben und damit ein wertvolles Gut für das Unternehmen darstellen“, erklärte der Präsident der Handelskammer Bozen, Michl Ebner.