Luttach: Pkw landet im Bachbett

Auf der Landesstraße zwischen Luttach in Richtung Weißenbach war ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache in das Bachbett geraten. Ein Passant meldete dies der Feuerwehr, welche mit rund 10 Mann an besagte Stelle eilte.

Wie der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Luttach, Andreas Niederkofler, gegenüber STOL erklärte, war das Fahrzeug leer, vom Fahrer des Autos fehlte jede Spur. Die Wehrmänner bargen das verwaiste Auto. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.

