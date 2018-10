Meran: Rettungskräfte stecken im Verkehrschaos fest

In der Unterführung nahe der Therme Meran gab es am Montag kein Weiterkommen mehr. - Foto: STOL

Schon seit Wochen sei es aufgrund mehrerer Baustellen in Meran immer wieder zu Verkehrsbehinderungen gekommen, „aber am Montag war es extrem“, berichtet die Einsatzkraft.

Abgesehen vom hohen Verkehrsaufkommen hätte zudem Chaos geherrscht: „Autos missachteten rote Ampeln, Busse und Lkw blockierten Kreuzungen und die ganze Stadt versank in einem Hupkonzert.“

Selbst mit Blaulicht und Sirene gab es oft kein Weiterkommen: Die Autos hatten keinerlei Möglichkeit, den Einsatzfahrzeugen auszuweichen.

Stadtpolizei machtlos

Ein Anruf bei der Stadtpolizei blieb ebenfalls ohne Folgen: „Mir wurde mitgeteilt, dass die Stadtpolizei einfach keine Ressourcen hat, diesem Chaos entgegenzuwirken. Und sonst hat niemand eine Befugnis in Meran.“

Sicher trugen das Regenwetter und der Touristenandrang in Meran ihres dazu bei, dass die Situation am Montag eskalierte. „Aber wenn man schon so viele Betten in Meran hat, muss man eben auch den Verkehr mit einberechnen“, meint das Mitglied der Einsatzkräfte.

Derzeit meldet die Verkehrsmeldezentrale 4 Baustellen in der Stadtgemeinde Meran: In der Goethe-Straße in Richtung Rennweg wegen Asphaltierungsarbeiten (bis 9. November), in der Pflanzensteinstraße in Obermais (bis 31. Oktober), in der Romstraße zwischen der Kreuzung Pfarrgasse und dem Antoniusviertel (bis 12. Oktober) und in der Petrarca-Straße in Richtung Piavestraße (bis 30. November).

Bei all diesen Baustellen muss der Verkehr umgeleitet werden - und behindert so auch die Einsatzkräfte in ihrer Arbeit.

stol