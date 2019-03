Auf 2 Rädern von Luttach bis zum Himalaya

David Niederkofler will mit seinem Fahrrad 14.000 Kilometer zurücklegen. - Foto: Instagram

Es wird nicht die erste Abenteuer-Reise für David Niederkofler: So radelte er schon von Graz nach Südtirol, nahm an einer Ralley teil, die ihn von München nach Barcelona führte und fuhr in einem 500-Euro-Auto zum Nordkapp.

Dennoch: Diese Reise wird es in sich haben. Nur mit einem Zelt und dem absolut Nötigsten ausgestattet wird sich der 25-Jährige ganz alleine auf die Reise durch nicht weniger als 18 Länder machen: Italien, Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Bulgarien, Türkei, Georgien, Russland, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, China, Pakistan, Indien, Nepal liegen auf der Route.

Ziel ist das Base Camp am Mount Everest.

„Nach 5 Jahren Studium habe ich genug vom hektischen Stadtleben und möchte mehr von der Welt sehen. Deshalb nehme ich mir eine Auszeit und gehe einer neuen Herausforderung nach, wo ich andere Kulturen kennenlernen kann und das eine oder andere Mal an meine Grenzen stoßen werde“, erklärt David Niederkofler auf seiner eigens eingerichteten Homepage „Italy2Nepal“.

Auf dieser wird er mit Fotos, Videos und Berichten von seiner Reise erzählen.

Bleibt nur zu sagen: Alles Gute - zum Geburtstag und für die Reise!

stol/liz