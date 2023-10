10 Ärzte für Allgemeinmedizin beauftragt

„Mit Beschluss 2023-A-001304 vom 10. Oktober entspannt sich somit die Situation in einigen Gebieten und der wichtige Dienst für die Bevölkerung kann weiterhin garantiert werden“, so der Südtiroler Sanitätsbetrieb in einer Presseaussendung.Folgende 10 Ärzte für Allgemeinmedizin haben eine unbefristete Beauftragung in den nachfolgenden Sprengeln/Gebieten erhalten: Alberto Tomelleri und Berthold Moser – Mittelvinschgau; Ilaria Deli und Francesco Brigadoi – Bozen; Matteo Gottardi und Chiara Elisa Mazzi – Neumarkt-Montan-Salurn (mit Verpflichtung, einmal wöchentlich in Laag anwesend zu sein); Simon Seehauser und Birgit Seeber Reichegger – Brixen und Umgebung; Florian Schroll – Klausen und Umgebung; Elisabeth Graf – Ritten.Bei den Ärzten Moser, Seehauser und Schroll handelt es sich um einen Wechsel zu einem unbefristeten Auftrag, während Gottardi und Seeber zu einer fixen Beauftragung zurückkehren.„Ich danke allen Ärztinnen und Ärzten, die nun unbefristet beauftragt worden sind, und wünsche ihnen eine gute Arbeit“, so Generaldirektor Florian Zerzer. „Ihre Beauftragungen, die ausgewogen auf das Landesgebiet verteilt sind, garantieren einen wichtigen Dienst an alle Bürgerinnen und Bürger an diesen Orten. Es bleibt noch viel zu tun, doch wir sind zuversichtlich, weil wir nun wieder ein wichtiges Ziel erreicht haben. Wir werden uns weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen, neue Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin für das ganze Land zu gewinnen.“Somit arbeiten nun über 300 Allgemeinmediziner in Südtirol. Dazu kommen rund 50 frei wählbare Kinderärzte.