11-Jähriger fährt allein auf die Autobahn – schwerer Unfall

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr er im Ortsteil Wiederitzsch los und auf die Autobahn in Richtung Magdeburg auf. Auf Höhe der Anschlussstelle Leipzig-Nord sei der 11-Jährige mit dem Wagen gegen eine Leitplanke gefahren und nach rechts von der Straße abgekommen. Laut Polizei überschlug sich das Auto.Der Bub wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettung und Bergung war die Autobahnabfahrt vorübergehend gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.