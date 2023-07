14.000 Impfdosen zum Wegwerfen

Zu Beginn der Impfkampagne im Dezember 2021 nur tröpfchenweise zu haben, kam Südtirols Versorgung mit Impfstoff im Laufe der Folgemonate so richtig ins Rollen. Über 1,1 Millionen Dosen sind bis Ende 2022 hierzulande verabreicht worden.Seit die Pandemie für beendet erklärt worden ist, wird nur mehr vereinzelt gepikst – mit klaren Auswirkungen auf den lagernden Impfstoff. Laut Ressortdirektor Günther Burger liegen derzeit 76.000 Dosen gegen die B1-Variante in den Kühlschränken des Sanitätsbetriebes. Diese waren von der EU angekauft und von den einzelnen Mitgliedstaaten verteilt worden. Für 14.000 Dosen rückt nun das Verfallsdatum näher. Sie müssen jetzt entsorgt werden.Weit weniger drastisch ist die Situation bei der Schutzausrüstung. Zwar rückt auch für 3000 FFP3-Masken das Verfallsdatum näher. Doch Schutzausrüstung wird in den Spitälern immer gebraucht. Insgesamt lagern noch rund 400.000 Masken und Anzüge im Magazin.