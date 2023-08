17 Tote bei Einsturz von Baukran im Westen Indiens

Wie die indische Katastrophenschutzbehörde NRDF mitteilte, stürzte der Kran auf der Baustelle einer Schnellstraße in einem Vorort der Metropole Mumbai in der Nacht auf große Betonplatten. Große Trümmerteile krachten auf die Arbeiter. 17 Leichen seien geborgen worden, erklärte die NRDF. 3 Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden.Videoaufnahmen der Behörde zeigten, wie Rettungskräfte sich auf der Baustelle im Mumbaier Vorort Thane durch Berge von Stahlträgern vorarbeiteten. Die Samruddhi-Schnellstraße im Bundesstaat Maharashtra, die Mumbai mit der Stadt Nagpur verbindet, ist Teil eines großen Plans zum Bau von Straßeninfrastruktur in dem schnell wachsenden Land.Regierungschef Narendra Modi zeigte sich betroffen und ordnete Entschädigungszahlungen für die Familien der Verletzten und Toten an. Modi sollte am Dienstag weitere Infrastrukturprojekte im selben Bundesstaat einweihen.Unfälle auf großen Baustellen von Infrastrukturprojekten kommen in Indien häufiger vor. Im Oktober des vergangenen Jahres starben 130 Menschen beim Einsturz einer gerade reparierten Brücke im Bundesstaat Gujarat.