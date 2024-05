2 Anzeigen wegen Verleumdung – Sicherheitsmann begeht Körperverletzung

Ein 48-jähriger Mann bosnischer Herkunft meldete kürzlich einen Überfall bei der Staatspolizei . Er sei in der Bozner Industriezone von einem Angreifer verletzt und seiner Brieftasche beraubt worden.Die Ordnungskräfte gingen der Sache nach und konnten mithilfe von Überwachungsvideos einen Sicherheitsmann als Täter ausfindig machen. Der 31-jährige italienische Staatsbürger, der seinen Wohnsitz ebenfalls in Bozen hat, war den Aufnahmen zufolge in aufgeregtem Zustand aus seinem Auto gestiegen und hatte dem Bosnier nach kurzer, hitziger Diskussion mehrmals ins Gesicht geschlagen. Anschließend entfernte er sich mit dem Dienstfahrzeug vom Ort des Geschehens, während das der 48-Jährigeseine Brieftasche aufhob und ebenso verschwand.Der 31-jährige Bozner hingegen hatte seinerseits zu Protokoll gegeben, er sei das Opfer des Angriffs gewesen; ein Mann hätte ihn mit einem Messer bedroht.Da die Schilderungen beider Männer somit entscheidend von der Wahrheit abwichen, wurden sie wegen Verleumdung angezeigt. Der Sicherheitsmann muss sich außerdem wegen Körperverletzung verantworten. Auch wurde seine halbautomatische Pistole beschlagnahmt, die Waffenscheine wurden ihm entzogen.