2 Franzosen klettern auf Spitze des Mailänder Doms – verhaftet

Die beiden Franzosen wurden festgenommen. - Foto: © ANSA / FACEBOOK MARCO GRANEL

2 junge Franzosen sind am frühen Freitag auf den Hauptturm des Mailänder Doms geklettert, auf dem die „Madonnina“, die goldene Statue der Muttergottes und Wahrzeichen von Mailand, steht.Als die beiden Männer bemerkt wurden, stiegen sie freiwillig ab. Sie wurden umgehend von den Polizeikräften festgenommen. Vermutet wird, dass sie sich bereits am Donnerstagabend, als der Mailänder Dom geschlossen wurde, darin versteckt hatten.Nach den Berichten des Mailänder Sicherheitsbeauftragten Marco Granelli gibt es keine Verbindung zwischen den beiden Franzosen und jenen 3 Jugendlichen, die am späten Montagabend den Giebel der Mailänder Galerie im Liberty-Stil „Vittorio Emanuele II.“ mit einer großen, grünen Inschrift verunstaltet hatten. In einem Video sind die 3 jungen Täter zu sehen, wie sie die Flucht ergreifen. Die Polizei versucht, diese Jugendlichen zu identifizieren.-------------------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.