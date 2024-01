2 Männer vor Nachtklub in Lustenau angeschossen

Der Hintergrund für die Tat war zunächst völlig unklar, die beiden Opfer aus Tschetschenien wurden in die Krankenhäuser Bregenz und Dornbirn gebracht. Die Polizei sperrte den Tatort ab, die etwa 200 Lokalgäste wurden befragt und aus dem Gebäude gebracht.Der Vorfall ereignete sich gegen 23.45 Uhr vor der Diskothek „Sender Club“ am äußersten Ortsrand von Lustenau. Der Täter soll nach der Abgabe der Schüsse mit einem schwarzen SUV geflüchtet sein. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt.Ein Augenzeuge sagte im Interview mit ORF Radio Vorarlberg, dass drei oder vier Schüsse von der Straße in Richtung des Eingangs abgegeben worden seien. „Dann sind die Leute auch schon auf dem Boden gelegen“, so der Mann. Daraufhin sei ihm und seinen Begleitern völlig klar geworden, dass die Situation ernst sei. „Wir sind gleich wieder ins Auto“, sagte der Augenzeuge, der mit seinem Wagen kurz zuvor auf dem Parkplatz des Nachtklubs angekommen war. Von dort hätten er und seine Begleiter die Polizei gerufen.