2 Unfallopfer vom Montag: Ärzte enthalten sich der Prognose

Wie berichtet war am Montag gegen 12.30 Uhr ein 60-jähriger Radfahrer bei einem Unfall in St. Jakob lebensgefährlich verletzt worden. Am Abend gegen 18.30 Uhr kam der 20-jährige Lenker eines Kleinmotorrades auf der Eisackuferstraße zu Sturz. Auch der junge Mann zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und wurde auf die Intensivstation eingeliefert.