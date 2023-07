20-Jähriger nach Kletterunfall in der Rotwand in Lebensgefahr

Aus der Wand geborgen und an Lagerplatz in die Nähe der Rotwand-Hütte geflogen

Lebensgefährliche Verletzungen

Der Unfall passierte in der Ostwand in der sogenannten Rizzi-Führe. Diese wird als ein mittelschwerer Aufstieg auf die Rotwand bezeichnet. Der schwere Unfall soll sich in der siebten Seillänge des Aufstiegs ereignet haben. Der junge Kletterer soll während des Aufstiegs mit seiner Partnerin plötzlich rund 20 Meter in die Tiefe gestürzt sein, in der Folge auf dem Fels aufgeschlagen sein und das Bewusstsein verloren haben.Den Alarm bei den Rettungskräften hat seine Kletterpartnerin ausgelöst. Die Trentiner Einsatzzentrale des Bergrettungsdienstes hatte wegen der vielen Einsätze aber zu diesem Zeitpunkt keinen Rettungshubschrauber frei. Also fragte sie bei der Landesnotrufzentrale in Südtirol um schnelle Hilfe an.Diesem Wunsch wurde gleich entsprochen: Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 machte sich sogleich auf den Weg: Er landete zunächst in Pozza di Fassa, wo er einen dort wartenden Bergretter des Fassatals aufnahm und zum Unglücksort flog.Der schwer verletzte junge Bergsteiger wurde aus der Wand geborgen und an einen sicheren Lagerplatz in die Nähe der Rotwand-Hütte geflogen. Dort erfolgte die Erstversorgung durch den Notarzt und wenig später konnte der Weitertransport des schwerverletzten jungen Trentiner Kletterers ins Bozner Krankenhaus erfolgen.Der junge Mann soll sich beim Absturz so schwere Verletzungen zugezogen haben, dass er in Lebensgefahr schwebt. Wenig später wurde auch seine Kletterpartnerin aus der Wand geholt, die als Folge des Absturzes ihres Freundes einen Schock erlitten hatte. Sie wurde von einem Bergretter ins Tal begleitet.