30-Grad-Marke erstmals in diesem Jahr geknackt

„Heute wurde erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke erreicht und zwar an der Wetterstation Meran Gratsch“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin gegenüber STOL.Mit dem Stichtag 23. Mai liege das Jahr 2023 im langjährigen Durchschnitt, was das erstmalige Überschreiten den 30-Grad-Marke betrifft, erklärt Peterlin. Auch wenn der Mai heuer bisher deutlich kühler und reicher an Niederschlägen war als gewöhnlich. In den beiden vergangenen Jahren haben die Temperaturen bereits einige Tage früher 30 Grad Celsius überschritten.Ganz ist der Sommer in Südtiroler heuer allerdings noch nicht angekommen: „Im Laufe des Nachmittags entstehen über das ganze Land verteilt größere Quellwolken und daraus können einige gewittrige Regenschauer niedergehen“, erklärt der Wetterexperte. Mit dem Niederschlag gehen auch die Temperaturen wieder leicht zurück: Am Mittwoch steigen sie laut Prognosen bis auf maximal 24 Grad Celsius.Am Donnerstag lockern Restwolken auf und es kommt die Sonne zum Vorschein. Am Freitag wird es recht sonnig mit Quellwolken am Nachmittag. „In Richtung Pfingstwochenende dürfte sich dann die Sonne wieder durchsetzten, mit angenehm warmen Temperaturen“, schließt Peterlin.