31-Jähriger Bozner stirbt bei Autounfall auf A4

Wie die Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet, kam es um kurz nach Mitternacht auf dem genannten Autobahnabschnitt auf der regennassen Fahrbahn in Richtung Venedig zu einer Kollision zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw. Anschließend sollen noch weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt worden sein.Der 31-jährige Mann aus Bozen war im Lieferwagen unterwegs und wurde durch die Wucht des Aufpralls aus seinem Fahrzeug auf den Asphalt geschleudert. Der Mann erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.5 weitere Personen (im Alter zwischen 32 und 62 Jahren) wurden verletzt und in Krankenhäuser in Bergamo und Seriate gebracht, befinden sich aber nicht in ernstem Zustand.Im Einsatz vor Ort waren die Feuerwehr, 3 Krankenwagen sowie 2 Notarztfahrzeuge.