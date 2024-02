37-Jähriger bei Motorschlittenunfall im Pinzgau gestorben

Die beiden Nordtiroler wurden durch den Aufprall vom Motorschlitten geschleudert. Der 37-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb unmittelbar an der Unfallstelle. Dem verletzten 47-Jährigen gelang es einen Pistenraupenfahrer auf sich aufmerksam zu machen. Dieser setzte die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum Innsbruck geflogen.Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Obduktion des Verstorbenen und eine Blutabnahme bei dem 47-Jährigen an. Das Unfallfahrzeug stellten die Polizisten vorläufig sicher. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang, etwa dazu, wer das Fahrzeug gelenkt hat, laufen.