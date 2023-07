39-jähriger Gesuchter in Zug am Brenner verhaftet

Der Gesuchte saß in einem EC-Zug, der von München Richtung Verona fuhr, als er der Polizei am Brenner bei einer Kontrolle ins Netz ging. Das Gericht in Rom hatte am 18. November 2021 den Haftbefehl gegen ihn erlassen.Der 39 -jährige aus Rumänien wurden wegen Diebstahls und Drogenschmuggels verurteilt. Nun muss er eine Haftstrafe von 6 Jahren, 2 Monaten und 16 Tagen antreten und eine Strafe von 7020 Euro zahlen.Nach der Verhaftung brachte die Polizei den 39-Jährigen in das Gefängnis von Bozen und übergab ihn der Justiz.