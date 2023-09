4 familienfreundliche Arbeitgeber ausgezeichnet

Dialog-Arbeitgeber Röchling, Lanarepro, KFS und Ivoclar ausgezeichnet

Jahrelange Arbeit bis zur Auszeichnung

Audit familieundberuf begleitet auf dem Weg zu mehr Familienfreundlichkeit

Seit dem Jahr 2004 können Südtiroler Arbeitgeber über das Audit „familieundberuf“ den Weg in Richtung Familienfreundlichkeit einschlagen. Begleitet werden sie dabei vom Land Südtirol und von der Handelskammer Bozen. Von den über 100 Arbeitgebern haben 24 alle Phasen des Auditierungsverfahrens erfolgreich abgeschlossen, 4 von ihnen haben in den vergangenen Tagen das Dialog-Zertifikat überreicht bekommen.Für Familienlandesrätin Waltraud Deeg sind familienfreundliche Arbeitgeber wichtige Vorbilder: „Sie haben sich vorausschauend auf den Weg gemacht, wurden dabei von den Auditoren gut begleitet. Denn: Familie ist uns allen wichtig, aber es braucht die Zusammenarbeit aller, um gemeinsam besser, um gemeinsam familienfreundlicher zu werden“, betont Deeg. „In der heutigen Zeit, in der oft beide Elternteile berufstätig sind, ist es nicht einfach, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Gerade deshalb sind die Arbeitgeber besonders interessant, die ihre Mitarbeitenden mit einer Vielzahl von Maßnahmen in diesem Unterfangen unterstützen“, ist Handelskammerpräsident Michl Ebner überzeugt. Ebner und Deeg bezeichneten die Dialog-ausgezeichneten Arbeitgeber als bedeutende Botschafter des Audits, das ein sichtbares Zeichen der guten Zusammenarbeit von Land und Handelskammer darstelle.4 weitere Arbeitgeber haben vor Kurzem den Weg des Audits „familieundberuf“ mit dem Abschluss des Dialogverfahrens erfolgreich beendet. Dieser ist die vierte Phase des Audits (nach dem Basis-Audit, dem Re-Audit Optimierung und dem Re-Audit Konsolidierung) und führt dazu, dass Familienfreundlichkeit in die Unternehmenskultur übernommen wurde und im Betriebsalltag mit Leben gefüllt wird. Fachkundig begleitet und unterstützt werden die Arbeitgeber dabei von Auditoren. So bunt wie Südtirols Wirtschaftslandschaft ist, so bunt ist auch das Bild der zertifiziert familienfreundlichen Arbeitgeber, die von international tätigen Betrieben über ein mittelständisches Unternehmen hin zum Interessensverband reichen.Der international tätige Automotive-Betrieb Röchling mit Firmensitz in Leifers beschäftigt fast 900 Mitarbeitende, davon rund 23 Prozent Frauen. Geschäftsführer Edoardo Dotta und Personalleiterin Selenia Fornari schilderten, dass das Audit mit Begeisterung aufgenommen wurde, auch wenn Familienfreundlichkeit zu Beginn des Auditverfahrens noch nicht im allgemeinen Bewusstsein verankert gewesen sei. Auditorin Maria Cristina Ghedina hob hervor, dass bei Röchling stets die Menschen als Kernstärke wahrgenommen werden.Weit weniger Mitarbeitende hat der Arbeitgeber Lanarepro in Lana: 27 Mitarbeiter sind in der Fullservice-Druckerei in Lana beschäftigt. Eine Gemeinsamkeit zu Röchling Automotive ist jene, dass es sich bei den Mitarbeitern überwiegend um Männer handelt. Man sei einer der ersten Arbeitgeber gewesen, der auch männlichen Angestellten im Schichtdienst familienfreundliche Arbeitszeiten einräumte, berichtete Firmeninhaber Eduard Niedrist. Auditorin Marlene Preims zeichnete bei der Auditierungsfeier den gemeinsamen, 10-jährigen Weg nach, und lobte dabei das große Engagement von Seiten des Betriebes. Die Führungskräfte hätten immer ein offenes Ohr bewiesen, indem gemeinsam nach Lösungen gesucht worden sei.Weit weniger hauptamtlich Mitarbeitende (15), dafür aber umso mehr ehrenamtlich Tätige (116 Zweigstellen, 15.000 Mitgliedsfamilien) sind beim Katholischen Familienverband Südtirols (KFS) aktiv. Die Herausforderung sei unter anderem jene gewesen, die Ansprüche des Ehrenamtes mit den Anforderungen der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen gut zusammenzubringen, hob KFS-Präsidentin Angelika Mitterrutzner bei der Verleihungsfeier hervor. Mitterrutzner bezeichnete das Audit als einen „großen Lernprozess“, den man nicht missen wolle, auch wenn es manchmal ein aufwendiger und konfliktbeladener Weg sei. Gelungen sei der erfolgreiche Abschluss des Prozesses durch die lösungsorientierte Arbeit mit Auditorin Marlene Preims, die in den vergangenen 10 Jahren intensiv mit dem KFS-Team intensiv zusammengearbeitet habe.Auditorin Marlene Preims hat auch das international tätige Dentalunternehmen Ivoclar mit dessen Italiensitz in Naturns auf dem Weg zu mehr Familienfreundlichkeit begleitet. Damit dies gelinge, brauche es alle und jeden, hielt Auditorin Preims bei der Verleihung des Zertifikats fest. Das Liechtensteiner Familienunternehmen Ivoclar ist seit 1962 in Naturns und beschäftigt dort 280 Mitarbeitende (ca. 40 Prozent Frauen, 60 Prozent Männer). In Naturns werden vor allem Kunststoffprodukte für den Dentalbereich und Prothesenprodukte hergestellt. Familienfreundliche Maßnahmen habe es bereits früh gegeben, berichtete Alois Pföstl, Leiter der Abteilung „People and Culture“ der Ivoclar, durch das Auditierungsverfahren sei dies zu einem bewusst wahrgenommenen Prozess geworden.Das Audit „familieundberuf“ ist ein europaweit anerkannter, mehrstufiger Entwicklungsprozess, bei dem der Arbeitgeber gemeinsam mit den Mitarbeitenden und unter fachkundiger Begleitung durch eine Auditorin oder einen Auditor eine nachhaltige, familien bewusste Personal- und Unternehmenspolitik erarbeitet und umsetzt. Die Handelskammer Bozen und die Familienagentur des Landes stehen dabei als Ansprech- und Informationspartner zur Verfügung. Bisher haben 105 Südtiroler Arbeitgeber mindestens eine Phase des Audits erfolgreich absolviert.Dies heißt, dass sie mit ihren Mitarbeitenden an der Definition und Umsetzung familienfreundlicher Maßnahmen arbeiten und damit bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch bei Beruf und Pflege unterstützen.Informationen zum Audit gibt es bei den zuständigen Mitarbeiterinnen in der Familienagentur, in der Handelskammer Bozen oder online unter www.provinz.bz.it/audit oder auf www.handelskammer.bz.it