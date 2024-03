8 Meter lange Schlange tot aufgefunden – „Enormer Schaden für Artenvielfalt“

Starb in der Blüte ihres Lebens

Der niederländische Biologe Freek Vonk war im Februar gemeinsam mit einer Gruppe von internationalen Biologen und Wissenschaftlern im Norden des Amazonasgebiet auf die Riesenschlange gestoßen, heißt es auf der Nachrichtenplattform „20minuten.ch“.Mit rund 8 Metern und einem Gewicht von etwa 250 Kilogramm sei das Tier, das spontan Ana Julia genannt wurde, ein besonders prachtvolles Exemplar. Die Schlange sehe zwar der „Grünen Anakonda “ ähnlich, unterscheide sich aber in ihrer DNA, berichtet der Forscher Freek Vonk auf Instagram.Nun wurde die Riesenschlange Ana Julia tot im Fluss Formoso bei Bonito im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul aufgefunden. Die genaue Todesursache sei derzeit nicht bekannt.„Ich bin so traurig und so wütend zugleich“, klagte Vonk auf Instagram über den Tod des Tieres. „Soweit wir wissen, war sie kerngesund und noch in der Blüte ihres Lebens, sodass sie noch viele Nachkommen hätte haben können. Sie war die größte Schlange, die ich je gesehen habe.“ Da es nicht viele dieser kolossalen Riesenschlangen gebe, sei der Schaden für die Artenvielfalt enorm, sagt der Forscher.Hier sehen Sie ein Video der 8 Meter langen Anakonda , Ana Julia: