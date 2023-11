83 Frauenmorde in Italien

Femizide in allen Regionen in Italien

In Barcis in Friaul ist am Vormittag die Leiche der 22-jährigen Giulia (links) gefunden worden, die seit rund einer Woche vermisst worden war. Nach ihrem Ex-Freund (rechts) wird mit internationalem Haftbefehl gefahndet. - Foto: © ANSA / instaram

Nach den von der Viminale veröffentlichten - und bis zum 12. November aktualisierten - Daten wurden in Italien insgesamt 285 Tötungsdelikte registriert, mit 102 weiblichen Opfern, von denen 82 im familiären/affektiven Bereich getötet wurden; von diesen fanden 53 ihren Tod durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners.Mit dem Tötungsdelikt in Venetien an Giulia Cecchettin (Hier lesen Sie mehr dazu) steigt die Gesamtzahl der weiblichen Opfer auf 103, das sind 2 mehr als im Vorjahr. Dramatische Zahlen, die keine Region verschonen, vom Piemont bis Kampanien, von Südtirol bis Sizilien.Der letzte Frauenmord vor Giulia Ceccettin in der zeitlichen Abfolge geht auf den 1. November zurück, als die 66-jährige Engländerin Michele Faiers Dawn tot in ihrem Haus in Casoli in den Abruzzen aufgefunden wurde. Medizinische Untersuchungen ergaben, dass sie durch 7 Messerstiche getötet worden war. Ihr Lebensgefährte, der 74-jährige Michael Dennis Whitbread, wurde wegen des Mordes in Shepshed in der Nähe von Leicester, England, festgenommen. Über seine mögliche Auslieferung an Italien, wo er sich wegen vorsätzlicher Tötung verantworten muss, wird im Dezember entschieden.Im Oktober gab es dagegen 3 Frauenmorde: Concetta Marruocco wurde in Cerreto d'Esi von ihrem Ehemann während eines Streits über ihre Trennung mit 39 Messerstichen getötet, Annalisa D'Auria wurde in Rivoli von ihrem Partner getötet, der anschließend Suizid beging, und Etleva Kanolja wurde von ihrem Ehemann in seinem Haus in Savona mit bloßen Händen erwürgt.