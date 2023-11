Lebloser Körper gefunden – Möglicherweise der von Giulia

Auto in Kärnten gesichtet

Derzeit wird untersucht, ob es sich bei der Leiche tatsächlich um die der jungen Frau handelt. Die Wahrscheinlichkeit sei aber hoch, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.Der leblose Körper wurde am Vormittag von der Feuerwehr in der Gegend von Barcis (Pordenone) gefunden. Ersten Informationen zufolge lag die Leiche in einer Schlucht zwischen dem See von Barcis und Piancavallo.Die Suche nach dem Ex-Freund von Giulia, Filippo Turetta, läuft weiter auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft Venedig hat einen europäischen Haftbefehl für den Ingenieurstudenten aus Torreglia erlassen. Der 22-Jährige wird des Mordes an seiner gleichaltrigen Ex-Freundin Giulia Cecchettin verdächtigt (STOL hat berichtet). Vor einigen Tagen wurde das Auto von Turetta, ein Fiat Punto, in Kärnten gesichtet. Laut Ermittlern hat das Auto ein erstes Mal am Sonntag die österreichische Grenze in Tarvis überquert (STOL hat berichtet). Auch im Pustertal fand eine Suchaktion nach den beiden Ingenieurstudenten der Uni Padua statt. In den Wäldern, aber auch auf den Nebenstraßen des Hochpustertals lief die Suche nach dem Fiat Punto.