Ab morgen wieder 25 Grad in Südtirol

Wie geht es weiter?

Ab Mittwoch wieder unbeständiger

„Der Monat April ist ja allgemein bekannt für wechselhaftes Wetter , der heurige April war dann aber noch einen Tick extremer“, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin: „Auf tagelangem Sommerwetter (29,4 Grad in Auer) folgte eine rund zehntägige Kältewelle mit Schnee in den höheren Tälern (minus 6,8 Grad in Sexten).“Doch jetzt dreht sich das Wetter wieder. Bereits am heutigen Sonntag soll die 20-Grad-Marke wieder erreicht werden, ab dem morgigen Montag wird es dann noch wärmer – bis zu 25 Grad.Am morgigen Montag scheint in ganz Südtirol die Sonne. Lokale morgendliche Nebelfelder lösen sich auf und am Himmel zeigen sich nur harmlose Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 25 Grad.Mit Sonne und ein paar harmlosen Wolken geht es am Dienstag weiter. Dazu gibt es frühlingshafte Temperaturen bis 25 Grad.Am Mittwoch nehmen die Wolken wieder zu. Am Nachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit an. Am Donnerstag ist der Himmel stark bewölkt mit Niederschlägen – die Schneefallgrenze liegt auf über 2200 Metern Höhe.Am Freitag ist es noch instabil mit Wolken und Regenschauern.