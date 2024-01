Achtung: Schneefall im Tal und hohes Verkehrsaufkommen

Am Sonntag klingen die Niederschläge überall ab

Fahrzeuge mit Winterausrüstung, gestaffelte Abreise

Hohes Verkehrsaufkommen

Am heutigen Freitag beginnt es bis in viele Tallagen zu schneien, vor allem am Reschen, am Brenner und im oberen Pustertal sowie in den Dolomitentälern. Wegen der Abreise zahlreicher Gäste in diesen Tagen wird auch viel Verkehr auf Südtirols Straßen erwartet. Der Bevölkerungsschutz ruft deshalb zu einem der Situation angepassten Verhalten auf.Im Laufe des heutigen Tages treten vom Süden her erste Niederschläge ein, spätestens in der Nacht auf morgen regnet und schneit es verbreitet, die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich zwischen 700 und 1000 Metern, stellenweise auch tiefer, berichtet Meteorologe Günther Geier: Morgen geht es mit Regen und Schneefall weiter, vor allem in der Osthälfte Südtirols, die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200 Metern.Wegen der Schneefälle im Tal wird morgen (Samstag, 6. Jänner) im Warnlagebericht das Gefährdungspotential im Wipptal und im Pustertal ab Bruneck aufwärts mit Orange eingestuft, fasst der Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer zusammen.„Wie zu den Tagen rund um den Feiertag am 8. Dezember haben wir wieder ein Schreiben an den Hoteliers- und Gastwirtverband (HGV) und die Tourismusorganisationen in Südtirol geschickt, um Unannehmlichkeiten bei eventuellen Schneefällen in Tallagen möglichst gering zu halten“, erklärt Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler.Die Organisationen werden darin ersucht, ihren Mitgliedern mitzuteilen, dass sie die Gäste auffordern sollen, ihre Reise nur mit Winterausrüstung an ihren Fahrzeugen anzutreten und ihr Fahrverhalten der Wetterlage anzupassen.„Da an diesem Wochenende die Weihnachtsferien enden, wird ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf Südtirols Straßen erwartet“, ergänzt der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger: Deshalb wird in diesem Schreiben dazu aufgerufen, den Gästen zu einem gestaffelten Aufbruch zu raten und bei der Planung des Abreisezeitpunkts die aktuelle Verkehrssituation zu berücksichtigen.