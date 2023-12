Achtung: Starker Verkehr und leichter Schneefall

Über Verkehrslage informieren

Am Samstag Wetterbesserung

Es herrscht starker Reiseverkehr am heutigen Feiertag Mariä Empfängnis auf der Brennerautobahn A22 und den Hauptverkehrsadern in Südtirol. Auch in den kommenden Tagen ist mit einer starken Zunahme des Verkehrs aufgrund der zu erwartenden Anreise von Touristen zu rechnen.Insbesondere sollten sich die Gäste aber auch die Einheimischen über die aktuelle Wettersituation und die Verkehrslage informieren.Am heutigen Feiertag nimmt die Bewölkung im Tagesverlauf wieder zu und in der Nacht auf Samstag sind Schneeflocken nicht ganz ausgeschlossen.Am morgigen Samstag lockern die Wolken von Westen her auf und es wird zunehmend sonnig. Am Sonntag ist es im Norden Südtirols leicht wechselhaft, in der ersten Tageshälfte ist am Alpenhauptkamm leichter Schneefall möglich.Richtung Süden überwiegt voraussichtlich der Sonnenschein. Der Montag beginnt in den nördlichen Landesteilen oft unbeständig mit etwas Schneefall. Richtung Süden bleibt es großteils trocken und es wird zeitweise sonnig.