Älteste siamesische Zwillinge der Welt mit 62 Jahren gestorben

Die siamesischen Zwillinge Lori und George Schappell sind im Alter von 62 Jahren gestorben, weit über das von Ärzten prognostizierte Lebensalter hinaus. Sie galten als die ältesten siamesischen Zwillinge der Welt. Der Tod ereignete sich im Pennsylvania Hospital in den USA , und die genaue Todesursache bleibt unklar.Lori und Dori wurden am 18. September 1961 geboren und waren an den Schläfen zusammengewachsen. Ihr Leben lang teilten sie 30 Prozent ihres Frontallappen-Gehirns, aber ihre Persönlichkeiten und Interessen waren sehr unterschiedlich. Im Jahr 2007 entschied sich Dori, als Mann zu leben und nannte sich George, was sie zu den ersten gleichgeschlechtlichen siamesischen Zwillingen machte, die sich als verschiedene Geschlechter identifizierten.George war ein leidenschaftlicher Country-Sänger, während Lori sportlich aktiv war und Bowling liebte. Trotz ihrer engen Bindung hatten sie individuelle Bedürfnisse und verfolgten unterschiedliche Interessen.Ihr ungewöhnliches Leben war in den Vereinigten Staaten bekannt und sie traten gemeinsam in TV-Shows wie „Jerry Springer“ und „The Howard Stern Radio Show“ auf. Es wurden auch Dokumentarfilme über sie gedreht.