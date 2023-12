Ätna machte mit Lavaeruption auf sich aufmerksam

Foto: © ANSA / ANSA

Wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Catania mitteilte, stieg die Fontäne am Freitagabend bis zu 6000 Meter über Meereshöhe auf und erhellte den Nachthimmel im Osten Siziliens.Um 21.35 Uhr hatte sich der Ätna wieder beruhigt. Aus drei Dörfern wurde ein Ascheregen gemeldet. Der Vulkan auf der Mittelmeerinsel ist etwa 3.350 Meter hoch. Er wird immer wieder aktiv, zuletzt war es Mitte November so weit gewesen.