Die Lawine ist am Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr am Äußeren Nockenkopf abgegangen. Ersten Informationen zufolge soll eine Person von den Schneemassen verschüttet worden sein. Die Notarzthubschrauber stehen im Einsatz, um die Person zu bergen.In den Bergen ist am heutigen Samstag besondere Vorsicht geboten. Für einige Teile Südtirols wurde eine erhebliche Lawinenwarnstufe ausgerufen.