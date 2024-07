Alex Marangon durch Schläge auf den Kopf getötet

Alex Marangon stammte aus Marcon (Provinz Venedig), war in Südtirol aber kein Unbekannter, da er am Kalterer See seit einigen Jahren kellnerte, wie die Ansa berichtet.Am Sonntag war er verschwunden und wurde 2 Tage danach tot im Fluss aufgefunden. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf eine von Musikern organisierte New-Age-Party in Vidor (Treviso), an der Marangon mit anderen Jugendlichen teilgenommen hatte; im Zuge von traditionellen schamanischen Handlungen könnte Marangon ein halluzinogenes Getränk zu sich genommen haben.Die Autopsie der Leiche schließt Suizid aus: Marangon sei durch Schläge auf den Kopf getötet worden. Ermittler gehen Medienberichten davon aus, dass er zunächst getötet und dann in den Fluss geworfen wurde.