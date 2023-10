Am 22. Oktober: Sonntag der Weltmission

Brennende Herzen, bewegte Schritte

Im Auftrag des Papstes betet und sammelt am Weltmissionssonntag die Kirche auf der ganzen Welt für die Ärmsten der Armen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Der Weltmissionssonntag ist die größte Solidaritätsaktion weltweit. Er steht für globale Nächstenliebe, um allen Menschen ein gerechtes und würdevolles Leben zu ermöglichen.„Die Kirche stellt nicht nur den Weltmissionssonntag, sondern im ganzen Monat Oktober die Weltmission besonders in den Mittelpunkt. So soll daran erinnert werden, dass die katholische Kirche als Weltkirche über Landesgrenzen hinweg miteinander vernetzt ist und die Gläubigen füreinander sorgen sollen“, schreibt die Diözese Bozen-Brixen in einer Presseaussendung.„Der Sonntag der Weltmission lädt uns wieder ein, über unsere eigenen Probleme und Schwierigkeiten hinauszuschauen. Wir haben als Pfarreien und Diözese Tag für Tag unsere Herausforderungen, aber die Kirche gibt es nicht nur innerhalb dieser Grenzen. Wir sind eine Glaubensgemeinschaft, die die ganze Welt umspannt“, sagt Irene Obexer Fortin, die Leiterin des diözesanen Missionsamtes.Der Weltmissionssonntag steht heuer unter dem Motto: Brennende Herzen, bewegte Schritte (Lk 24,13-35).Den Sonntag der Weltmission hat Papst Pius XI. 1926 eingeführt; er wird weltweit in der katholischen Kirche gefeiert. Im Jahr 2022 konnte Missio Bozen-Brixen die Summe von 99.462 Euro an die päpstlichen Missionswerke in Rom überweisen.Das Informationsmaterial zum Weltmissionssonntag und zu den anderen Sonntagen im Oktober 2023 ist hier auf der Homepage und im Sekretariat von Missio, Domplatz 2, Bozen, Tel. 0471 306213, missio(at)bz-bx.net, erhältlich.