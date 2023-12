Am Freitag ergiebige Schneefälle im Norden des Landes

Schneefallgrenze noch unklar

Eine Wärmewelle zieht derzeit über Norditalien. Den Höhepunkt hatte sie in Südtirol aber bereits vor 2 Tagen am 18. Dezember, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter. Selbst auf rund 3400 Metern Höhe gab es Plusgrade. Die Temperaturen gehen seitdem aber wieder leicht zurück.Der Rückgang der Temperaturen wirkt sich auch auf die Schneefallgrenze am Freitag aus, wo im Norden des Landes Schnee bis in die Tallagen fallen soll. Wo die Schneefallgrenze aber genau liege, könne man jetzt noch nicht sagen, schreibt Florian auf seiner Wetterseite auf Facebook.„Möglicherweise kommt Schnee auch bis nach Mals, im hinteren Passeiertal, Wipptal und im Pustertal – sollte sich das Kaltluftpolster in den Tälern halten können, kann es also auch unterhalb von 1000 Metern schneien. Wenn nicht, regnet es bis zirka 1500 Meter, weil die Luftmasse an sich, die zu uns strömt, relativ mild ist“, schreibt Florian auf seiner Wetterseite.Weiter südlich hingegen sollen die Niederschläge spärlicher ausfallen. Regen ist nicht ausgeschlossen.Gegen Wochenende gibt es dann eine leichte Wetterbesserung. Im Süden lässt sich die Sonne manchmal wieder blicken.