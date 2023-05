Die Gesamtsicht auf die Unglücksstelle und die enge Kehre. - Foto: © ANSA / ANSA

Foto: © ANSA / ANSA

Foto: © ANSA / TWITTER VIGILI DEL FUOCO

Ersten Bildern vom Unglücksort zufolge war der Bus auf der engen Straße in einer Biegung über die Fahrbahn hinaus geraten.Das Fahrzeug stürzte laut Medienberichten über 20 Meter tief auf eine darunter liegende Straße und kam erst an einem Hang an der Wand eines leerstehenden Hauses zum Stehen.Die Unglücksstelle liegt zwischen den Orten Ravello und Castiglione. Das ist in der Nähe von Amalfi in dem bei Touristen beliebten Küstenstreifen nahe der Stadt Salerno in Kampanien. Die Straße war neu asphaltiert.Am kommenden Donnerstag soll an der Absturzstelle vorbei eine Etappe der Radrundfahrt Giro d'Italia führen.