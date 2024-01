Ancona: Frau tot aufgefunden – Ermittlungen laufen auf Hochtouren

„In diesen 2 Jahren so sehr gebetet“

Gestern wurde die Leiche obduziert, die in einem verlassenen Gebäude in der Gemeinde Castelplanio in der Nähe von Ancona entdeckt worden war.Für den Mord an der jungen Frau ist mittlerweile Andreeas Freund Simone Gresti angeklagt, der wegen Drogenhandel bereits polizeibekannt ist.Laut Andreeas Mutter Georgeta Cruceanu ist Simone Gresti jedoch nicht der einzige Täter. Seit fast 2 Jahren wartet die Frau auf Nachrichten ihrer verschwundenen Tochter. Obwohl die Resultate der Obduktion noch nicht vorliegen, ist die Mutter überzeugt, dass es sich bei der Leiche um die Reste ihrer vermissten Tochter handelt. Die Kleider würden dieselben sein, die die Frau kurz vor ihrem Verschwinden trug.„In diesen 2 Jahren des Wartens habe ich so sehr gebetet, dass meine Tochter mir eine Nachricht schickt und sagt, dass sie irgendwo ist, dass sie aber nicht zu mir zurückkommen kann. Jetzt kann ich nicht einmal mehr hoffen. Ich weiß, dass ihr Gott ihre Fehler verzeihen wird. Sie hat Drogen konsumiert, aber nur, weil sie zerbrechlich war“, sagte Cruceanu.Sie bedankte sich bei der im Fall ermittelnden Staatsanwältin Irene Bilotta, bei den Carabinieri, „die mich immer auf dem Laufenden hielten, mit mir hofften“, und bei der Feuerwehr, die an der Suche beteiligt war.Simone Gresti, der sich nach dem Fund der Leiche „schockiert“ erklärte, weist alle Anschuldigungen zurück; die Staatsanwaltschaft von Ancona ermittelte gegen ihn wegen Entführung und Drogenhandel, jetzt aber wurde auch eine Anklage wegen freiwilliger Tötung erhoben.