April, April! Diese 2 STOL-Meldungen waren Aprilscherze

Das Weiße Kreuz bekommt keine Pferdestaffel

Na, haben Sie den Scherz erkannt? - Foto: © Weißes Kreuz

Selbstfahrender Kinderwagen? Von wegen!

Foto: © dpa / Christin Klose

Die Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes sind künftig doch nicht auf Pferden im Einsatz. „Der Vereinsvorstand hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für eine Reiterstaffel gegeben“, hatte STOL gestern gemeldet. Damit wolle das Weiße Kreuz vor allem in Freizeitgebieten und bei Sportveranstaltungen die Rettungskette entscheidend verbessern. Diese Meldung war allerdings ein Aprilscherz. Der Landesrettungsverein hat sich einen kleinen Spaß damit erlaubt.– auch, wenn die eine oder andere Familie wohl ihre Freude daran gehabt hätte.STOL hatte gemeldet, dass das Unternehmen Tesla einen solchen High-Tech-Kinderwagen auf den Markt bringen wolle. „Die selbst fahrenden Kinderwägen sind rundum mit Sensoren ausgestattet, sodass es keine Zusammenstöße mit eventuellen Hindernissen geben kann“, hatte es in der Meldung geheißen. Leider alles nur ein Scherz.Doch: Wer weiß, vielleicht ist ein erfindungsreicher Aprilochse in der Leserschaft durch die Witz-Meldung auf die Idee gekommen und tüftelt nun schon an der richtigen Technik.