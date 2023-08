Arbeitsunfall auf der Gran Risa – Mann mittelschwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr im oberen Bereich der Gran-Risa-Piste, in dem derzeit Arbeiten an der Beschneiungsanlage durchgeführt werden.Ersten Informationen zufolge soll sich der Einheimische den Kopf an einem Rohr angeschlagen haben. Dabei zog er sich eine Platzwunde und ein Kopftrauma zu. Sofort schlugen seine Arbeitskollegen Alarm.Zur Unfallstelle eilten der Aiüt Alpinisc Alta Badia mit 4 Mann sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 1. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit mittelschweren Verletzungen ins Bozner Krankenhaus gebracht.