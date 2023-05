Bozner beim Klettern von Giftschlange gebissen – Mit Hubschrauber ins Spital

Der 31-Jährige war gerade mit einer Gruppe von Freunden in die Route „Cresta del Pezol“ eingestiegen, als ihn die giftige Schlange in die Hand biss. Seine Kletterkameraden schlugen sofort Alarm, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet.Die Trentiner Notrufzentrale schickte einen Hubschrauber mit 3 Männern der Bergrettung von Riva del Garda und des Ledro-Tals zum Einsatzort. Der verletzte Kletterer war der in der Zwischenzeit die rund 15 Meter zum Fuß der Wand abgestiegen.Er wurde an Bord des Hubschraubers gebracht und in das Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht.